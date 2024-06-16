Как не попасть на штраф предыдущего водителя каршеринга

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Юрист Славнов: фото помогут доказать невиновность в случае проблем с каршерингом

Фотографировать автомобиль до начала и после окончания поездки при использовании каршеринга нужно для того, чтобы исключить возможность получения наказания за нарушения других пользователей, сообщил автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. Фото всегда послужат зацепкой в том смысле, что машина была получена с такими-то повреждениями и такую клиент вернул.

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Если возникнут проблемы, юрист рекомендует использовать доступные средства для защиты своих прав. Так, можно проверить записи с камер видеонаблюдения и запросить экспертизу, чтобы определить, когда были нанесены повреждения. Тогда водитель сможет опровергнуть необоснованные обвинения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: Pravda.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
16.06.2024
Фото:Depositphotos
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