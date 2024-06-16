Как не попасть на штраф предыдущего водителя каршеринга
Фотографировать автомобиль до начала и после окончания поездки при использовании каршеринга нужно для того, чтобы исключить возможность получения наказания за нарушения других пользователей, сообщил автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. Фото всегда послужат зацепкой в том смысле, что машина была получена с такими-то повреждениями и такую клиент вернул.
Если возникнут проблемы, юрист рекомендует использовать доступные средства для защиты своих прав. Так, можно проверить записи с камер видеонаблюдения и запросить экспертизу, чтобы определить, когда были нанесены повреждения. Тогда водитель сможет опровергнуть необоснованные обвинения.
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Источник: Pravda.Ru