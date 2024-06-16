Новый недорогой кроссовер с расходом менее 1 л на 100 км может появиться в России

Подключаемый гибридный кроссовер Chevrolet Equinox Plus выйдет 18 июня в Китае

В мире, где экологичность и доступность становятся приоритетами, Chevrolet совершает смелый шаг, представляя свой новый электрифицированный кроссовер Equinox Plus. Этот автомобиль, обещая расход топлива менее 1 литра на 100 км и запас хода более 1000 км, привлекает внимание своей доступной ценой – от 20 000 долларов.

Equinox Plus, являясь первой моделью «умного электрического гибридного кроссовера» Chevrolet, поступит в продажу в Китае 18 июня. Первая партия будет представлена версией с 102-километровым запасом хода на электротяге, предлагаемой по цене около 20 000 долларов. В июле же появится топовая Ultimate Edition с впечатляющим 155-километровым запасом хода на электротяге и стоимостью около 24 000 долларов.

Chevrolet Equinox Plus

Equinox Plus оснащен гибридной технологией PHEV от SAIC General Motors, объединяющей бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с мощным электродвигателем. Общая мощность системы составляет 267 кВт, обеспечивая впечатляющую динамику. Автомобиль разгоняется от 0 до 60 км/ч всего за 3,7 секунды.

Благодаря своей гибридной системе, Equinox Plus демонстрирует исключительно низкий расход топлива – всего 0,72 литра на 100 км. При этом суммарный запас хода превышает 1000 км, позволяя совершать длительные поездки без лишних хлопот.

Chevrolet Equinox Plus

Equinox Plus позиционируется как компактный кроссовер с внушительными габаритами: длина – 4653 мм, ширина – 1902 мм, высота – 1667 мм, колесная база – 2730 мм. Внутри комфортабельный салон с трехспицевым рулевым колесом, 11-дюймовой цифровой приборной панелью и 11,3-дюймовым центральным экраном управления. Для обеспечения безопасности автомобиль оснащен пакетом активных систем безопасности.

Интерьер Chevrolet Equinox Plus

В основе Equinox Plus лежат литий-железо-фосфатные аккумуляторы производства Qinghai Fudi Battery. Данные аккумуляторы отличаются надежностью, долговечностью и не требуют сложной системы охлаждения.

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Источник: ITHome