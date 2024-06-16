Неубиваемые мотор и коробка, хорошее оснащение – добротный «японец» за полтора миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при покупке Mazda 6

Что делать, если хочется качественный большой седан, а в кармане есть всего 1,5 миллиона? Да, за эти деньги можно купить приличный седан С-класса. Но хочется более просторный и оснащенный вариант.

Оказывается, на российском рынке немало предложений седанов D-класса за указанную сумму в 1,5 миллиона рублей. Да, когда-то они столько стоили в салонах, но теперь за эти деньги довольствуемся 10-летними вариантами. Но все же это как-никак бизнес-седаны, значит на их производстве не так уж сильно экономили, что вселяет надежду на их приличное состояние.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько хороших вариантов на вторичном рынке, которые заслуживают внимание. Один из них – Mazda 6.

Mazda 6

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— За полтора миллиона можно купить десятилетнюю Mazda 6 с мотором объемом 2 литра. Версии с двигателем 2.5 – чуть дороже. Так что, скорее всего, за полтора миллиона под капотом будет именно двухлитровый бензиновый двигатель Skyactiv. Несмотря на технологичность, агрегат получился надежным.

Слабых мест у него почти нет. Разве что после 150 тысяч км может потеть клапанная крышка или датчик фаз газораспределения. Так же сразу после покупки стоит поменять ремень навесных агрегатов с роликами. Из-за системы старт-стоп они подвержены дополнительным нагрузкам.

Также стоит помнить, что свечи зажигания для Skyactiv в несколько раз дороже, но менее дорогие брать не стоит – режим старт-стоп они не выдержат.

Шестиступенчатый автомат надежен и случаи его переборки до 200 тысяч км единичны.

После 150-160 тысяч км может выйти из строя компрессор кондиционера. Проверьте работу климат-контроля.

В ходовой части первыми сдаются шаровые опоры передних рычагов. Меняются они только вместе с рычагами. Также стоит прислушаться к передним ступичным подшипникам. Они так же редко ходят больше 150 тысяч км.

Интерьер Mazda 6

О том, какие еще бизнес-седаны можно купить за 1,5 миллиона рублей, рассказано в новой статье «За рулем».