КАМАЗ представил первый прототип автоматизированной коробки передач

На ЦФ КАМА был собран первый прототип автоматизированной коробки передач

Автозавод КАМАЗ объявил о завершении сборки первого прототипа автоматической коробки передач (АКП) для своих грузовиков.

Разработка АКП велась на дочернем предприятии ЦФ КАМА, специализирующемся на производстве коробок передач. В качестве основы для автоматизации была выбрана механическая коробка передач 1310ТО (прежнее название 9S1310TO).

Ключевой особенностью новой АКП является высокий уровень локализации. Все блоки автоматизации, включая программное обеспечение, разработаны и произведены российской компанией. Это не только снизит зависимость от импортных комплектующих, но и позволит увеличить долю российских производителей в цепочке создания грузовых автомобилей.

В настоящее время АКП находится на этапе доработки и устранения замечаний к конструкции и технологическому процессу. После завершения этой стадии начнутся испытания новой коробки передач на различных моделях грузовиков: самосвал КАМАЗ-65115, тягачи 65116 и 65117, грузовик 43118 и пожарная машина КАМАЗ-63934.

На сегодняшний день информации о сроках выхода новой автоматической коробки передач на рынок нет.

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Источник: ПАО «КАМАЗ»