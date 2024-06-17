Автомобили Lada будут продавать в Дубае

Глава АВТОВАЗа Соколов: Автомобили Lada могут начать продавать в ОАЭ в 2024 году

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что автомобили Lada могут начать продавать в Объединенных Арабских Эмиратах уже в текущем году. Он заметил, что автомобили будут представлены в дилерском центре в Дубае. Сейчас проходит сертификация машин для рынка Эмиратов.

Соколов заявил, что автомобилями бренда заинтересовался хозяин дилерского центра на центральной автомобильной улице в Дубае. Он пояснил, что проводится закупка первой партии автомобилей для тестовых испытаний и идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ.

Соколов отметил, что процесс сертификации длится долго, так как многое в автомобилях изменилось, а именно электронная архитектура: блоки управления, активные и пассивные системы безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: РИА Новости