Автомобили Lada будут продавать в Дубае
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что автомобили Lada могут начать продавать в Объединенных Арабских Эмиратах уже в текущем году. Он заметил, что автомобили будут представлены в дилерском центре в Дубае. Сейчас проходит сертификация машин для рынка Эмиратов.
Соколов заявил, что автомобилями бренда заинтересовался хозяин дилерского центра на центральной автомобильной улице в Дубае. Он пояснил, что проводится закупка первой партии автомобилей для тестовых испытаний и идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ.
Соколов отметил, что процесс сертификации длится долго, так как многое в автомобилях изменилось, а именно электронная архитектура: блоки управления, активные и пассивные системы безопасности.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.
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Источник: РИА Новости