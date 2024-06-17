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Этих «китайцев» моментально раскупают после снижения цен: рост продаж на 257%

«РГ»: продажи Changan CS95 выросли на 257% после снижения цены до ₽ 3,35 млн

На общем фоне сокращения продаж в мае некоторые китайские бренды показали бурный рост реализации своих моделей. Исследование «Открытие Авто» показывает, что более двух десятков китайских моделей резко нарастили объемы продаж, причем у отдельных моделей динамика была трехзначной.

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Лидирует по темпам роста внедорожник Changan CS95, чьи продажи в мае взлетели на 257% относительно апреля. Причиной стало снижение цены на эту модель до 3,35 млн рублей за счет скидок и программ поддержки. То же самое произошло и с другими моделями бренда, такими как бестселлер CS55, лифтбек Uni-V и компактный кроссовер CS35.

Changan CS95
Changan CS95

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Активный рост продаж также показал седан DFM Aeolus Shane Max (+171%) после снижения цены заводом-производителем на эту модель до 2,2 млн рублей. Значительную поддержку со стороны дистрибьютора получила и марка Jetour, чей внедорожник T2 показал положительную динамику (+24%).

Также выросли продажи у таких популярных моделей, как Haval Dargo, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Okavango и Atlas, а также SWM G01F.

Продажи машин родственной Volkswagen китайской марки Jetta, кроссоверы VS-5 и седаны VA-3, тоже прибавили за счет скидок на модели 2023 года (+14% и +6% соответственно).

Jetour T2
Jetour T2

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Changan | Jetour
Количество просмотров 1
17.06.2024
Фото:Depositphotos | Changan | Jetour
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