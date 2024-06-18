Скорость и красота! Готовимся показать вам этот Corvette

Представлен еще один участник ЗА РУЛЕМ ФЕСТа – это гонщица на Chevrolet Corvette

Считаные дни остаются до воскресенья 23 июня, когда в подмосковном RDRC Racepark соберутся участники и гости масштабного автомобильного действа – ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Рев моторов все ближе! Ведь главным событием дня станет, конечно же, дрэг-рейсинг – скоростные заезды на 402,3 м в исполнении пилотов на яркой технике – дрэгстерах, промодах, фаникарах и классических авто.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Автомобиль, о котором мы хотим сегодня вам рассказать, наверняка станет одним из центров притяжения нашего праздника. Совсем недавно «За рулем» писал о Вилене Шляго и ее Chevrolet Corvette в рамках репортажа с первого этапа Чемпионата России по дрэг-рейсингу, и вот – новая встреча.

Этот Corvette 2001 года имеет под капотом классический американский 5,7-литровый V8 с отдачей в 350 сил, что делает его серьезным игроком в классе «13 секунд». Впрочем, пусть об автомобиле расскажет владелица – предлагаем вам рассказ от первого лица!

Случайности – не случайны

Меня зовут Вилена, я журналист, много лет работаю на одном из центральных федеральных телеканалов. Основное увлечение – техника. Езжу на спортбайке, с детства мечтала о мотогонках, но судьба привела в автомобильные.

Корвет пришел ко мне – как это часто бывает с лучшими вещами – совершенно случайно. И принес много невероятных впечатлений и событий! Благодаря ему я снималась в кино, участвовала в выставках, встретила много интересных людей и, конечно, с ним дошла до профессиональных гонок.

Большие гонки

В дрэг-рейсинге первый раз попробовала свои силы и машину в 2019 году на Дмитровском полигоне, тогда заняла третье место. Потом было два чемпионства в фестивале Russian Weekend Drags в Быково.

А в этом году еду в Чемпионате России – для меня это очень важно! На первом этапе была очень близка к первому месту, но все-таки немного ошиблась и в итоге заняла второе. Впереди фестиваль «За рулем» и еще четыре этапа Чемпионата.

Никакого тюнинга (почти)

Машина, что многих удивляет, полный сток. За исключением фар – и они как раз вызывают в среде автолюбителей больше всего споров. В оригинале у таких Chevrolet Corvette «слепые», то есть открывающиеся фары. То, что сейчас – это такой «закос» под гоночные Корветы, которые участвовали в Nascar и Ле-Мане. Пока мне нравится так, потом планирую вернуть оригинал.

Что касается стоимости машины, то я, честно, ее уже не скажу – как и про то, сколько вложено средств. Автомобиль у меня уже на протяжении восьми лет – думаю, примерные цифры можно представить.

И на дальняк, и на квотер

Но в целом Корвет молодец! Мы с ним ездили в мини-дальняки (от Москвы до Тулы, например), выезжали на Moscow Raceway в одном заезде с Ferrari, Lamborghini, Audi RS, и вполне неплохо ехали... Ну и теперь вот гоняем на 400 метров.

Уже скоро!

От редакции «За рулем»: с нетерпением ожидаем Вилену на нашей трассе. Приглашаем и вас окунуться в непередаваемую атмосферу огромного автомобильного праздника, украшением которого, безусловно, станет этот Chevrolet Corvette. Итак, встречаемся 23 июня на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: Расписание

8:00 – 10:00: Заезд участников в паддок и выставочную зону

8:00 – 11:45: Техкомиссия и медкомиссия для участников гонок

11:00: Открытие входа для зрителей

12:00 – 18:00: ЗАЕЗДЫ ДРЭГ-РЕЙСИНГ!

12:00 – 18:00: Дрэг-такси, дрифт-такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

11:40 – 13:20: Выступление группы Lowcosters

13:40 – 15:20: Выступление группы Beat Devils

15:40 – 17:20: Выступление группы May Weather

17:40 – 18:20: Выступление группы Кирпичи

18:30: Награждение пилотов

19:00 – 19:40: Выступление группы «Кирпичи»

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 23 июня!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Реклама/АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ИНН 7743578549/erid F7NfYUJCUneLs2ao5DhJ

Реклама/ООО «Т-Сервис», ИНН 1661044584/erid F7NfYUJCUneLs2ao5DrD

Реклама/АО «СИНТЕК ГРУПП», ИНН 402545816/erid F7NfYUJCUneLs2ao5Yir