Раскрыта стоимость ремонта Haval Jolion после ДТП

Fit Service: ремонт Haval Jolion после аварии обойдется в 207 150 рублей

Стоимость набора запчастей для восстановления после ДТП для китайского кроссовера Haval Jolion составляет 207 150 рублей, подсчитали специалисты Fit Service. Так, бампер передний стоит 32 000, задний – 20 000 рублей. Решетка радиатора обойдется в 18 900, а переднее крыло – 9200 рублей.

Самой дорогой запчастью будет лобовое стекло стоимостью 55 700 рублей. Новый капот будет стоить 16 350 рублей, фара – 55 000 рублей.

Haval Jolion

Также эксперты назвали стоимость деталей, наиболее часто использующихся при ремонте и обслуживании данной модели. Аккумулятор стоит 7500 руб., передние тормозные колодки – 800 руб., задние тормозные колодки – 460 руб., тормозные диски – 4400 руб., рулевой наконечник – 5900 руб.

Стоимость рулевой тяги составит 1600 руб., передней ступицы – 4300 руб., а задней – 5200 руб. Стоимость тяги стабилизатора равняется 1050 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews