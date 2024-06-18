Этот популярнейший «китаец» получил новую дешевую версию

Компания Geely представила в Китае новую упрощенную доступную версию Coolray

Автопроизводитель Geely презентовал в КНР новую упрощенную модификацию компактного кроссовера Coolray, благодаря которой начальная цена модели снизилась.

В России этот автомобиль продается под названием Belgee X50 параллельно с Coolray нового поколения. В Китае же одновременно выпускаются старое и новое поколения одной модели.

Geely Coolray Super Power Edition

Версия называется Super Power Edition, ее цена начинается от 60 тыс. юаней (около 727 тыс. рублей по текущему курсу). Это на 16 тыс. юаней дешевле предыдущей начальной модификации.

Упрощенная версия получила двигатель объемом 1,5 л (126 л.с.; 152 Нм), который работает с 5-ступенчатой МКП либо вариатором. Ранее Coolray предлагался с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Внешне у упрощенного варианта обновился дизайн решетки радиатора и бамперов.

Geely Coolray Super Power Edition

Geely Coolray Super Power Edition Geely Coolray Super Power Edition

Geely Coolray Super Power Edition

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: CarNewsChina