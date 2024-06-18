Этот популярнейший «китаец» получил новую дешевую версию
Автопроизводитель Geely презентовал в КНР новую упрощенную модификацию компактного кроссовера Coolray, благодаря которой начальная цена модели снизилась.
В России этот автомобиль продается под названием Belgee X50 параллельно с Coolray нового поколения. В Китае же одновременно выпускаются старое и новое поколения одной модели.
Версия называется Super Power Edition, ее цена начинается от 60 тыс. юаней (около 727 тыс. рублей по текущему курсу). Это на 16 тыс. юаней дешевле предыдущей начальной модификации.
Упрощенная версия получила двигатель объемом 1,5 л (126 л.с.; 152 Нм), который работает с 5-ступенчатой МКП либо вариатором. Ранее Coolray предлагался с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Внешне у упрощенного варианта обновился дизайн решетки радиатора и бамперов.
Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.
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Источник: CarNewsChina