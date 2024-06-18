Опасные встречи: на подмосковных трассах появится защита от диких животных

На подмосковных трассах усилят меры безопасности из-за аварий с дикими животными

На самых частых местах встреч автолюбителей с дикими животными установят дополнительное ограждение и освещение. Это решение принято на совещании по предупреждению аварий, проведенном Росавтодором совместно с подмосковными Госавтоинспекцией и Министерством экологии и природопользования.

Количество аварий с участием диких животных в Подмосковье не уменьшается. Начальник управления Госохотнадзора областной Минэкологии Виктор Еремин отметил, что в 2022 году было зафиксировано 309 столкновений с лосями и косулями, в 2023-м – 312, а за пять месяцев текущего года уже 167.

Эти ДТП всегда сопровождаются пострадавшими. Крупное животное, врезающееся в машину на высокой скорости, может вызвать серьезные увечья. В 86% случаев в ДТП попадают лоси, в 10% – косули, оставшиеся 4% приходятся на оленей и кабанов.

Самыми опасными дорогами области, где чаще всего происходят смертельные столкновения с лосями, являются участки дорог А-107, А-108, М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» на территории Богородского, Орехово-Зуевского, Дмитровского, Волоколамского округов, а также Истры, Наро-Фоминска, Можайска и Павловского Посада. Большая часть аварий происходит с семи вечера до двух часов ночи.

Было решено усилить ограждения и освещение, а также установить камеры для контроля скорости в аварийно-опасных местах. Однако охотовед Сергей Половинкин отметил, что это полумеры. По его мнению, причиной выхода лосей на трассу может быть гнус или гон. Во время гона лось может снести забор, если он не будет капитальным.

Идеальным решением проблемы, по его мнению, могла бы стать система искусственного интеллекта, которая по тепловым точкам определяла бы близость животного к трассе и предупреждала водителей о необходимости снизить скорость. Такие системы активно используются за рубежом, но их наличие в России эксперт затруднился подтвердить.

Согласно закону, для оценки ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, существует специальная методика. В соответствии с ней, за одну погибшую особь придется заплатить от 100 рублей (например, за крота или суслика) до 180 тысяч рублей (за гибрид зубра с бизоном). Лось оценивается в 80 тысяч рублей, кабан – в 30 тысяч рублей, заяц – в тысячу, а лисица – в 200 рублей.

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Источник: «Российская газета»