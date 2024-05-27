Адвокат рассказал, как водителя накажут за сбитое животное

За сбитого лося водители заплатят 80 тыс., за кабана – 30 тысяч рублей

Иногда водитель не успевает вовремя среагировать на внезапно появившееся на дороге животное, и происходит ДТП. Законодатель именно так и трактует данную ситуацию, поясняет заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

После ДТП водитель обязан действовать по установленному алгоритму, предусмотренному ПДД. Он должен остановить автомобиль, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки. Без перемещения предметов необходимо зафиксировать их местоположение любыми способами, включая фото- и видеосъемку, затем убрать машину с проезжей части и, конечно, сообщить о происшествии в полицию.

Миронов подчеркивает, что ответственности водителя за такое ДТП не предусмотрено – штрафа не будет, даже если наезд произошел в зоне действия знака «Дикие животные». Однако есть законодательные нормы, которые могут повлечь за собой ответственность в подобных ситуациях.

Суть закона в следующем: автомобиль – это средство повышенной опасности. Согласно Гражданскому кодексу, лицо, чья деятельность связана с источником повышенной опасности, обязано возместить причиненный ущерб. В данном случае это водитель.

По закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, такие ресурсы находятся под охраной государства. Существует методика расчета ущерба, причиненного охотничьим ресурсам. Так, за одну погибшую особь придется заплатить от 100 рублей (если речь идет о кротах и сусликах) до 180 тысяч рублей (за сбитого гибрида зубра с бизоном). Лось оценивается в 80 тысяч рублей, кабан – в 30 тысяч рублей, заяц – в тысячу, а лисица – в 200 рублей.

Причем это не штрафы, а компенсация вреда охотничьим ресурсам, поэтому попытаться взыскать их могут сотрудники лесохозяйства, где произошло ДТП.

Правда, водитель может попытаться оспорить штраф и доказать, что происшествие и его последствия были вызваны исключительно поведением животного и что он не мог предотвратить ДТП.

Обычно страховщики признают столкновение с животными страховым случаем. При наличии документов ГИБДД компенсацию выплатит страховщик, но по страховке ОСАГО затраты на ремонт автомобиля он не возместит. Если же автомобиль застрахован по каско, страховая компания возместит и ремонт, но только если в договоре есть соответствующее положение.

Порой животные ведут себя нагло и бесцеремонно, как эта «медвежья группировка», которая ночью обыскивала автомобили в поисках съестного.

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Источник: «Прайм»