Машины искорежены, 8 человек погибли: что известно о массовой аварии под Рязанью

8 человек погибли и 13 пострадали в массовом ДТП на трассе в Рязанской области

Восемь человек погибли, еще 13 попали в медучреждения с разными травмами после массовой аварии на трассе М-5 «Урал».

Уточняется, что среди пострадавших трое детей.

Утром 18 июня на 273-м километре трассы в Шиловском районе столкнулись четыре автомобиля: два грузовика, микроавтобус и легковушка. Подробности произошедшего пока неизвестны. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение. Красный легковой автомобиль очень сильно помят, микроавтобус упал набок.

На месте ДТП работают представители всех оперативных служб, туда отправился прокурор Шиловского района.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры Рязанской области