Сколько российских дилеров продают машины из Китая? Цифры удивят

«Автостат»: три четверти дилеров грузовиков в РФ – это китайские бренды

Интересные данные содержатся в новой опубликованной источником инфографике – в ней сравнивается структура дилерских сетей грузовых машин в апреле 2022 года и в апреле 2024-го. Короткий вывод такой: за это время все дилерские сети подросли, но при этом подросли очень по-разному.

Сообщается, что весной нынешнего года в России насчитывалось свыше 2 тысяч официальных дилеров по продаже грузовиков, и 1509 из них, то есть 74%, – это дилерские центры китайских брендов. Взглянем на инфографику: в отличие от цифр двухгодичной давности, ныне самыми крупными дилерскими сетями, с большим отрывом от всех остальных, обладают Sitrak, Howo и Dongfeng.

Только Sitrak имеет уже свыше 300 дилеров – это количество, сравнимое с показателем АВТОВАЗа, исторически являющегося безоговорочно крупнейшим продавцом легковушек в стране. Марки, оказавшиеся за пределами тройки лидеров, по развитости сети отстают довольно серьезно – ни у одного из них количество центров пока недотягивает до 150 единиц.

За два года дилерские сети выросли у всех грузовых брендов, но Sitrak – вне конкуренции

У КАМАЗа дилеров чуть больше сотни, причем ГАЗ по этому показателю его опережает. В целом, к российским маркам относится всего чуть более 15% (319 единиц) всех грузовых дилеров в РФ. При этом вплотную к КАМАЗу подобрался белорусский МАЗ – у него в России уже 108 точек продаж.

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Источник: Автостат