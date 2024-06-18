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Lada «отжимает» рынок у китайских брендов? Вот цифры!

«Автостат»: топ-3 бестселлеров авторынка новых авто заняли модели АВТОВАЗа

Результаты продаж легковых авто в России с 10 по 16 июня обнаруживают по меньшей мере два сюрприза. Во-первых, три первые строчки рейтинга самых популярных легковушек заняли модели Lada. Напомним, менее года назад в топ-3 недельных продаж можно было запросто обнаружить два китайских кроссовера.

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Во-вторых, самой популярной машиной в кои-то веки стал не седан Lada Granta. Эта модель продалась тиражом 1921 единицы, тогда как седан Vesta разошелся в количестве 1999 экземпляров! На третьем месте – лифтбек Гранта с результатом 1502 реализованных авто.

Иномарки начинаются только с четвертого места, и самой продаваемой на минувшей неделе стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (1358 машин), а вслед за ним – главный соперник последнего времени, Haval Jolion с результатом 1342 автомобиля.

Lada Vesta
Lada Vesta

Модели за пределами топ-5 на минувшей неделе продавались в количестве менее тысячи экземпляров, места с шестого по десятое заняли Chery Tiggo 4 Pro, Lada Niva Travel, Changan CS55 Plus, Geely Monjaro и Lada Niva Legend. Всего же за отчетный период в стране продали 25 611 новых легковых машин – на 15% меньше, чем неделей ранее.

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
18.06.2024
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