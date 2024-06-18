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Раскрыта стоимость ремонта популярного кроссовера от Chery после ДТП

Fit Service: починить Chery Tiggo 4 Pro после аварии стоит 199 200 рублей

В «восстановительный» набор кроссовера Chery Tiggo 4 Pro после ДТП, стоимость которого рассчитали эксперты сервиса Fit Service, вошли крупные детали, чаще всего страдающие при авариях. Специалисты выяснили, что стоимость полного набора таких деталей сейчас равна 199 200 рублей.

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Так, 71 500 рублей стоит передняя фара Tiggo 4 Pro. За лобовое стекло придется заплатить 48 100, за передний бампер – 19 800 рублей. Решетка радиатора стоит 18 900 рублей, капот – 18 000, а задний бампер и переднее крыло – 12 700 и 10 200 рублей соответственно.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

Автомобиль по цене кухни? — это возможно!

Также в Fit Service подсчитали цену деталей, которые чаще всего приходится менять при обслуживании этого автомобиля. Аккумулятор стоит 7500 рублей, передние тормозные колодки – 800 рублей, задние – 400.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Chery
18.06.2024
Фото:Depositphotos | Chery
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