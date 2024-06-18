ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации авто

Госдума одобрила отмену обязанности предъявлять ОСАГО при регистрации авто

Госдума одобрила во втором чтении законодательную инициативу, исключающую ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Упомянутые изменения коснутся как постановки ТС на государственный учет, так и случаев регистрации, связанных со сменой владельца автомобиля.

Также водителям хотят разрешить при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения.

Уточняется, что ко второму чтению документ был дополнен нормой о прекращении госучета по заявлению автовладельцев по поводу находящегося в розыске похищенного или угнанного автомобиля. Ранее это касалось только похищенного автомобиля.

Первое чтение законопроекта прошло в ГД осенью 2023 года. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) тогда отмечали, что избежать возвращения к «разборкам» на дорогах времен 90-х позволит сохранение контроля при помощи фотофиксации с запуском механизма одновременно с изменениями, связанными с ОСАГО.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: ТАСС