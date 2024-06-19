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Эти «каскадеры» вскрывали фуры на ходу! (видео)

Пензенская полиция задержала воров, опустошавших фуры на скорости 85 км/ч

В Пензенской области полиция пресекла деятельность трех жителей Волгограда и одного москвича, подозревающихся в хищении товаров из дальнобойных фур. В 2021 году «За рулем» рассказывал о такой же преступной схеме, действовавшей в Иркутске, но новый кейс примечателен размахом и дерзостью, с которыми действовали преступники.

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Полиция считает, что трое злоумышленников, выехав в ночное время на трассу М-5, «садились на хвост» грузовику, выключив фары на своей легковушке. Они подъезжали вплотную, а затем двое из них забирались на капот и... вскрывали заднюю дверь фуры.

«На ходу при скорости 85 км/ч один из похитителей забирался внутрь и передавал подельнику коробки с товарами. Тот складывал их на крыше легковушки. При этом на "опустошение" одного грузовика сообщники тратили не более 5 минут. Чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции, в момент хищений на автомобильной дороге выставлялся четвертый участник группы, наблюдавший за обстановкой», – сообщила пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник добавляет, что различных товаров (одежды, бытовой техники и многого другого) было похищено в общей сложности на сумму более 24 млн рублей... Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ, фигуранты заключены под стражу.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
19.06.2024
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