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Самый популярный кроссовер Chery скоро обновится в России

Chery анонсировала старт продаж обновленного Tiggo 7 Pro Max в России

Chery сообщила, что новая версия Tiggo 7 Pro Max, ставшего самым популярным автомобилем компании в России, выйдет в РФ до конца лета.

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Все подробности пока не раскрываются, но известно, что салон и дизайн экстерьера изменятся. Кроссовер будет доступен с передним и полным приводом в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

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1,5-литрового мотора, который был у Tiggo 7 Pro, в линейке не будет. Вместо него автомобиль получит 1,6-литровый 150-сильный двигатель в связке с 7-ступенчатым роботом.

Уточняется, что двигатель рядный четырехцилиндровый, с двумя распределительными валами, имеет 16 клапанов, двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT), прямой впрыск и турбину.

Мотор работает на АИ-92, расход на трассе равен 6,2/7 л у переднеприводного/полноприводного автомобиля, а в городе он может быть более 10 л.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Chery

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
19.06.2024
Фото:Chery
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