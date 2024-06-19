Людям старше 70 лет предложили ограничить вождение авто по возрасту

Общественность не поддержала запрет вождения авто для людей старше 70 лет

Согласно данным СМИ, общественная организация «Ветераны России» предложила установить верхний возрастной порог для водителей преклонного возраста, который они определили как 70 лет.

С годами у людей часто происходит ухудшение слуха и зрения, замедление реакции, что может увеличить опасность на дороге. Поэтому в организации считают необходимым, чтобы водители старше этого возраста проходили более строгие медицинские осмотры.

Также «Ветераны России» предлагают, чтобы срок действия водительских прав для возрастных людей был короче обычного — например, пять лет или даже год-два, в зависимости от их здоровья после прохождения медицинской комиссии, а не 10 лет, как сейчас.

Общественность не только не поддержала эту инициативу – она возмутила граждан.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Уважаемые «Ветераны России», хочу напомнить, что ограничения по здоровью/медицинским показателям существуют – их никто не отменял. А если у вас есть силы и желание бороться за безопасность на дорогах, давайте лучше совместно бороться против водителей-алкашей, которые ежегодно тысячами убивают людей на дорогах. Алкаши за рулем всяко опаснее пенсионеров.

Мнение эксперта

Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

– Вообще идея о возрастных ограничениях для водителей – совершенно бессмысленный всплеск дорожной геронтофобии. Чаще всего пенсионер за рулем — это опытный автолюбитель, берегущий и транспорт, и спокойствие – свои и чужие. И зачем подобными рассуждениями вбивать себе же палки в колеса? Те, с кем я имею честь работать, напротив, – на страже интересов пожилых людей и автолюбителей в том числе. И адекватность в этом вопросе демонстрируют своим собственным примером.



«Почему-то по статистике, в России наиболее часто совершают ДТП водители в возрасте от 30 до 40 лет. По понятным причинам, что их больше всего, конечно же, но... Аварии с наиболее тяжкими последствиями, например, чаще всего совершают автомобилисты в возрасте от 50 до 60 лет. Может, им тоже водить запретить – как наиболее рискованной возрастной группе?» – напоминают в автомобильной общественной организации «Синие Ведерки».

Ну и точку в споре поставил Минздрав, не поддержав предложение о запрете вождения автомобиля для людей старше 70 лет.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что возраст сам по себе не является определяющим фактором способности безопасно управлять машиной. По его словам, ключевым является состояние здоровья водителя и способность обеспечить безопасность для себя и других участников дорожного движения. Оценка этого состояния проводится специальной медицинской комиссией в строгом соответствии с установленными требованиями.

Таким образом, данная инициатива «Ветеранов России» избыточна.

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Источники: ТГ-каналы, РИА Новости