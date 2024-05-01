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Помогать близким и быть в тонусе: таксисты рассказали, как им рулится в 60+

Пожилые водители рассказали, какие мечты привели их на работу в такси

Подойдя к пенсионному рубежу и покинув основное место работы, люди сейчас часто переходят в новую сферу или ищут подработки. Нередко россияне в такой ситуации идут работать в такси. Водители рассказали о том, как им рулится в 60+.

63-летний Олег Викторович рассказал, что при достижении определенного возраста, сразу вышел на пенсию. В это время его дочь как раз поступила в вуз на платное отделение, и потребовался дополнительный доход.

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Тогда мужчина решил пойти работать в такси, и остается там до сих пор, хотя дочь уже отучилась. В этой работе его привлекает то, что можно самостоятельно распоряжаться своим временем. Можно выполнять заказы, а при необходимости отправиться по своим делам или отдохнуть.

Мужчина также признался, что возраст берет свое. А за рулем приходится волей-неволей быть сосредоточенным, голова работает. Такая деятельность держит в тонусе, помогает не дряхлеть.

Военный пенсионер из Тольятти Владимир Евгеньевич рассказал, что три года назад заскучал на пенсии и начал искать подработку. Тогда он выяснил, что к человеку его лет работодатели не проявляют особого интереса. Тогда мужчина решил попробовать себя в такси. В итоге работа его полностью устроила, как и доход, который она приносит.

Ранее «За рулем» сообщал, что власти Камчатки хотят законодательно запретить мигрантам работать в такси.

Источник: kp.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 2
01.05.2024
Фото:freepik / senivpetro
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