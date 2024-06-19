Этот надежный «немец» стал еще мощнее после обновления: моторы, версии и цены

Компания BMW представила кроссовер X3 нового поколения

Представлен BMW X3 2025 модельного года. Новый автомобиль, скорее, стал сильно обновленной версией предыдущей модели. В новом поколении xDrive 30i превратился в xDrive 30, а вместо M40i выпущен M50.

M50 получил адаптивные амортизаторы, тормоза M Sport, 20-дюймовые колеса M, задний дифференциал M Sport и четыре выхлопных патрубка. Также автомобиль оснащен новым 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, чья 48-я система мягкого гибрида помогает ему развивать мощность 393 л.с. и 580 Нм крутящего момента по сравнению с 382 л.с. и 500 Нм для прошлогодней модели.

BMW xDrive 30 и M50 2025

Под капотом xDrive 30 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который тоже получил мягкую гибридную технологию, увеличивая мощность с 248 л.с. до 255 л.с. До 96 км/ч модель разгоняется за 6 с.

Автопроизводитель заявил, что новый X3 лучше проходит повороты. Меньший клиренс на обеих моделях по сравнению с предыдущей версией, более широкая задняя колея, более жесткая конструкция кузова и различные изменения геометрии повысят точность рулевого управления.

Интерьер BMW xDrive 30 2025

Что касается внутренних изменений, автомобиль получит изогнутый дисплей приборной панели, а также комбинированный информационно-развлекательный экран и приборную панель. Модели будет доступно обновление «по воздуху», навигация с дополненной реальностью, доступ к приложениям, потоковой музыке и играм.

Уже известны цены на новый X3 в США: стоимость версии xDrive 30 стартует от $49 500 (4,2 млн рублей по текущему курсу), а X3 M50 будет стоить $64 100 (5,44 млн рублей), что на $2,2 тысячи дороже, чем M40i.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: BMW