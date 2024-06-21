Только посмотрите! Этот Pontiac улетел в будущее еще в 1990-х

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ покажет аутентичный Pontiac Grand Prix GT 1991 года

Уже в воскресенье 23 июня на подмосковном RDRC Racepark откроет свои двери гигантский автомобильный праздник – ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Пакуем вещи, заводим моторы! Как вы знаете, главным событием дня будет дрэг-рейсинг – скоростные заезды на 402,3 м на сумасшедших машинах – дрэгстерах, промодах, фаникарах и классических авто.

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Продолжая представлять автомобили, которые вы увидите на ФЕСТе, не можем умолчать о еще одном – и пусть это не какой-то нереально мощный «монстр», но машинка очень самобытная. Это Pontiac Grand Prix GT 1991 года выпуска. Под капотом – 3.1 V6, выдающий 142 л.с. и 251 Нм; АКП передает крутящий момент на передние колеса.

Работа, увлечения, дружба

Владеет автомобилем скромный 27-летний парень Анвар Гебеков, родившийся и живший в Дагестане, окончивший медучилище в Москве и ныне работающий медбратом-анестезистом в хирургической реанимации Морозовской детской больницы.

Анвар увлекается автомодельным спортом, а именно – категорией RC drift, радиоуправляемым дрифтом на машинках в масштабе 1/10, а также в свободное время рисует.

Большая мечта – это покупка Pontiac Firebird III поколения, однако пока бюджет не позволяет этой мечте сбыться. Собственно, поэтому взгляд и был обращен на Pontiac Grand Prix GT.

«Благодаря другу, помогшему с выбором, я решился увидеть машину вживую – она оказалась больше, чем казалась на фото, и больше, чем Солярис, на котором я ездил раньше. Когда завели мотор, я понял, что она должна быть моей. Машина классная и притягивает очень много взглядов!» – рассказывает Анвар.



Мечта за разумные деньги

В ноябре 2022 года машина была куплена всего за 360 тысяч рублей. Понтиак никогда не видел зимы, пережидая ее в гараже. Нынешний владелец придерживается этого распорядка, попутно приводя машину в околостоковое состояние – и сейчас, по его словам, она выглядит намного лучше, чем в момент приобретения.

Сумма вложений составила около 500 тысяч рублей. Запчасти закупались в США, но часть отыскалась и в России. Поиски нужных компонентов и сам ремонт тоже велись с помощью друга. Одним из немногих тюнинговых элементов стал спортивный выхлоп.

Назад в будущее

Еще один момент – «родная» магнитола уступила место более продвинутой, но тоже применявшейся на таких Grand Prix GT. Новое головное устройство имеет куда более широкий функционал и совместимо с кнопками на руле. И да, испещренный клавишами мультируль – особый «центр притяжения» салона.

Да и в целом функционал, эргономические решения и оригинальные «фишки» в авто 1991 года поражают: борткомпьютер с датами ТО и компасом (помимо стандартных данных), «дворники» со встроенными форсунками, круиз-контроль, сейфовый замок бардачка, ремни безопасности на дверях... Хотите глянуть на это вживую?

Уже скоро!

Такая возможность у вас будет, причем в самое ближайшее время. Приглашаем вас окунуться в непередаваемую атмосферу грандиозного автоспортивного фестиваля, одним из ярких участников которого будет этот Pontiac Grand Prix GT. Итак, встречаемся 23 июня на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: Расписание

8:00 – 10:00: Заезд участников в паддок и выставочную зону

8:00 – 11:45: Техкомиссия и медкомиссия для участников гонок

11:00: Открытие входа для зрителей

12:00 – 18:00: ЗАЕЗДЫ ДРЭГ-РЕЙСИНГ!

12:00 – 18:00: Дрэг-такси, дрифт-такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

11:40 – 13:20: Выступление группы Lowcosters

13:40 – 15:20: Выступление группы Beat Devils

15:40 – 17:20: Выступление группы May Weather

17:40 – 18:20: Выступление группы Кирпичи

18:30: Награждение пилотов

19:00 – 19:40: Выступление группы «Кирпичи»

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 23 июня!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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