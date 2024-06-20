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Ким Чен Ын ездит на Аурусе с непростыми номерами

Номер подаренного Ким Чен Ыну Aurus символизирует дату окончания Корейской войны

На автомобильном номере Aurus, подаренного лидеру КНДР Ким Чен Ыну президентом РФ Владимиром Путиным, указана дата окончания Корейской войны. Цифры "7 27 1953" символизируют 27 июля 1953 года — день подписания Корейского соглашения о перемирии, официально завершившего войну.

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Впервые российский президент продемонстрировал Ким Чен Ыну автомобиль Aurus в сентябре прошлого года, когда северокорейский лидер посетил космодром Восточный. Путин приехал на встречу на этом автомобиле.

Ким Чен Ын сначала осмотрел автомобиль снаружи, затем сел на заднее пассажирское кресло, чтобы изучить интерьер. Путин подробно рассказал ему о характеристиках машины.

Путин покатал Ким Чен Ына на бронированном Aurus

В феврале этого года стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Лидер КНДР стал первым главой государства, получившим в подарок российский представительский автомобиль.

18-19 июня Владимир Путин находился с государственным визитом в столице КНДР. В ходе визита лидеры совершили автомобильную поездку, сначала за рулем был Владимир Путин, а потом водительское место занял Ким Чен Ын.

В автопарке Ким Чен Ына теперь имеются как минимум два автомобиля этой марки. Первую машину он получил после визита на космодром Восточный в прошлом году, а вторую — в подарок от Путина во время состоявшегося визита.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
20.06.2024
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
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