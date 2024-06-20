2 литра, 235 л.с.: популярный «китаец» нового поколения выходит на рынок

В Китае начались официальные продажи Haval H6 нового поколения по цене от 16 200 долларов

Компания Haval объявила в Китае старт продаж нового компактного внедорожника Haval H6, которые перешел в 4-е поколение. Цена авто без скидок находится в диапазоне от 118 до 144 тысяч юаней (1,4−1,65 млн рублей по текущему курсу). Новый Haval H6 доступен в пяти конфигурациях.

Предлагается два цвета кузова металлик: Star Gold и Interstellar Grey, а также два перламутровых цвета: Star White и Star Vortex Black. В стандартной комплектации для всей серии Haval H6 оснащен 19-дюймовыми дисками. Длина автомобиля увеличилась на 50 мм, до 4703 мм.

Haval H6

1,5-литровый мотор выдает 135 кВт (181 л.с.), пиковый крутящий момент – 275 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DCT. Привод передний. 2,0-литровый агрегат выдает 175 кВт (235 л.с, ранее 155 кВт), пиковый крутящий момент – 385 Нм, предлагается в сочетании с 9-ступенчатой коробкой передач DCT, передним или полным приводом.

Расход горючего равен 8,1 л на 100 км. Уточняется, что гибрид будет выпущен позже.

Haval H6

Автомобиль получил 10,25-дюймовую полностью ЖК-приборную панель и 14,6-дюймовый центральный экран управления, а также новое трехспицевое рулевое колесо, 9-дюймовый полноцветный дисплей HUD. В аудиосистему Haval H6 был добавлен сабвуфер, в результате чего общее количество динамиков достигло девяти.

Haval H6

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Источник: Carnewschina.com