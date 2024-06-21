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Эти простые действия продлят срок службы турбонаддува двигателя

Автоэксперт Тимашов назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя

Чтобы турбина автомобиля прослужила дольше, нужно уменьшить интервал замены масла в моторе, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Их следует сократить на 30-50%, то есть менять масло каждые 7-10 тысяч км. При этом масло должно быть качественным и соответствовать требованиям производителя, отметил эксперт.

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По его словам, также необходимо менять воздушный фильтр не раз в 30 тыс. км пробега, а на 15 тыс. км. Еще один способ – поддерживать чистоту радиаторов, чтобы исключить перегрев турбины.

Также Тимашов отметил, что наибольший вклад в продление срока работы турбины вносит спокойная езда, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру.

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Еще эксперт рекомендовал после интенсивного движения дать поработать двигателю, чтобы турбина остыла.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 256
21.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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