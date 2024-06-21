Такое видео в соцсетях будет стоить вам 30 тысяч рублей

Зеленогорец оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что учил дочь вождению

В Зеленогорске (Красноярский край) полиция нашла в одной из социальных сетей видеозапись, на которой видно, как несовершеннолетняя девочка ведет автомобиль. Оказалось, что видео выложил ее 49-летний отец, решивший обучить ребенка азам вождения на своей Toyota Carina. Дочери незадачливого автомобилиста 10 лет.

«За обучающую поездку в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

А кроме того, протокол по происшествию направлен в зеленогорское подразделение по делам несовершеннолетних, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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Источник: МВД Медиа