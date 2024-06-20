Что может быстро угробить вариатор

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре наиболее частых поломки вариатора

Срок службы вариатора и риск его износа заметно различаются в зависимости от конкретного автомобиля и стиля вождения, отметил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Но есть несколько узлов, которые выходят из строя чаще всего, рассказал он.

По словам специалиста, в числе наиболее распространенных поломок вариатора утечка трансмиссионной жидкости, износ ремня, выход из строя конусных шкивов, повреждение подшипников.

Мелкие поломки (небольшие утечки жидкости или износ ремня) в среднем появятся на пробеге от 50 до 150 тыс. км, рассказал Стрельбицкий. Наиболее серьезные повреждения (отказ конусных шкивов или повреждение подшипников) происходят на пробеге от 100-150 тыс. км. Капремонт или замена агрегата обычно требуется на пробеге свыше 200 тыс. км.

Средний срок службы вариатора, при надлежащем обслуживании и бережной эксплуатации, в среднем составляет от 150 до 250 тыс. км., рассказал Стрельбицкий.

Быстро угробить вариатор может стиль вождения: с резкими ускорениями, буксировка тяжелых грузов, частая езда на высоких скоростях, пояснил эксперт.

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Источник: Газета.Ru