Выяснили, почему владельцы все менее охотно расстаются со старыми авто

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«Коммерсант»: граждане дольше держат машины до 7 лет, откладывая покупку новых

Продажи семилетних машин падают быстрее рынка, их доля впервые с 2017 года опустилась ниже 20%.

Дилеры объясняют это нежеланием менять относительно новые европейские и корейские машины на китайские в условиях высоких ставок и цен.

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Эксперты также указывают на снижение притока свежих авто на рынок после кризиса 2015 года. Согласно данным «Автостата», на вторичном рынке продается все меньше свежих машин. По оценкам аналитиков, в январе—мае продажи сократились на 7,3%, до около 440 тыс. штук.

Доля сегмента «до семи» упала до 19%, в то время как в 2018–2023 годах она превышала 20%. В целом вторичный рынок за пять месяцев снизился лишь на 0,1%.

Сейчас клиенты сдают в trade-in автомобили возрастом около десяти лет. Многие еще не доверяют китайским производителям, а купить замену своему семилетнему европейскому, японскому или корейскому автомобилю не могут, так как бренды ушли с российского рынка.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов подчеркивает, что машин до семи лет стало меньше из-за сокращения рынка новых автомобилей после кризиса 2015 года. Тогда из-за девальвации рубля продажи новых легковых автомобилей в России упали на 36%, что стало крупнейшим обвалом рынка с 2009 года.

Нержавеющий кузов, надежные мотор и МКП — достойный вариант на вторичке

Семилетние автомобили и моложе высоколиквидны и привлекают потребителей в условиях высоких цен на новые машины и незначительных преимуществ по техническим характеристикам.

Для оживления рынка автомобилей с пробегом необходим рост продаж новых машин и снижение ставок на подержанные авто или внедрение специальных кредитных программ, отмечают специалисты.

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать недорогой Peugeot 206. В свое время этот автомобиль стал настоящим хитом и долгожителем благодаря своей надежности.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
Количество просмотров 2412
21.06.2024
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
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