Ресурсный мотор и негниющий кузов: «француз» с пробегом за 250 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Peugeot 206

В свое время Peugeot 206 стал настоящим хитом и долгожителем благодаря своей надежности. Сегодня за 250 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр начала 2000-х годов, отмечает эксперт Александр Виноградов.

Стоит лишь обратить внимание на мелкие неисправности, например проверить зону коврика переднего пассажира. Со временем трубки радиатора отопителя теряют герметичность.

Он советует остановить свой выбор на механической коробке передач: в ней сцепление служит до 200 тысяч км, а выжимной подшипник – чуть меньше. После 200 тысяч км может растянуться тросик привода. Автомата лучше избегать, так как проблемы с соленоидами управления уже стали легендарными.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самый популярный и удачный двигатель – это 1.4 мощностью 75 л.с. Из слабых мест можно вспомнить прокладку ГБЦ, которая редко служит дольше 100 тысяч км. Также двигатель запомнился плавающими оборотами холостого хода.

Обязательно проверьте герметичность трубок системы омывателя. Копеечная проблема может привести к тому, что зальет топливные форсунки, у которых при этом коротит разъем.

Помимо Peugeot 206, эксперт перечислил еще три надежные модели с пробегом, которые можно найти за 250 тыс. рублей, о них можно прочитать тут.