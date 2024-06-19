Ресурсный мотор и негниющий кузов: «француз» с пробегом за 250 тысяч рублей

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Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Peugeot 206

В свое время Peugeot 206 стал настоящим хитом и долгожителем благодаря своей надежности. Сегодня за 250 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр начала 2000-х годов, отмечает эксперт Александр Виноградов.

Стоит лишь обратить внимание на мелкие неисправности, например проверить зону коврика переднего пассажира. Со временем трубки радиатора отопителя теряют герметичность.

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Он советует остановить свой выбор на механической коробке передач: в ней сцепление служит до 200 тысяч км, а выжимной подшипник – чуть меньше. После 200 тысяч км может растянуться тросик привода. Автомата лучше избегать, так как проблемы с соленоидами управления уже стали легендарными.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самый популярный и удачный двигатель – это 1.4 мощностью 75 л.с. Из слабых мест можно вспомнить прокладку ГБЦ, которая редко служит дольше 100 тысяч км. Также двигатель запомнился плавающими оборотами холостого хода.

Нержавеющий кузов, надежные мотор и МКП — достойный вариант на вторичке

Обязательно проверьте герметичность трубок системы омывателя. Копеечная проблема может привести к тому, что зальет топливные форсунки, у которых при этом коротит разъем.

Помимо Peugeot 206, эксперт перечислил еще три надежные модели с пробегом, которые можно найти за 250 тыс. рублей, о них можно прочитать тут.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Peugeot и «За рулем»
Количество просмотров 2
19.06.2024
Фото:Peugeot и «За рулем»
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