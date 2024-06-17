Автомобиль по цене кухни? — это возможно!

Эксперт «За рулем» назвал 4 модели, которые можно купить за 250 тысяч рублей

Чтобы приобрести новую Гранту, надо иметь миллион рублей. Но для многих и эта сумма остается неподъемной. Можно ли купить нормальную машину, имея лишь четверть миллиона?

Да – хотя она будет уже не новой. Но даже за эти деньги можно найти экземпляр, который честно прослужит еще не один год. В нашей подборке четыре таких модели.

Лада Приора

Если не была сделана антикоррозионная обработка, то может появиться ржавчина. В первую очередь – на капоте и передних крыльях.

Конечно, в первую очередь, нужно присмотреться к Ладе. Особенно если хочется что-то относительно свежее. За четверть миллиона можно найти Ладу Приору 2011-2012 годов выпуска. Причем есть не только седаны, но и хэтчбеки с универсалами. Последние немного дороже.

Под капотом встречаются двигатели объемом 1,6 литра с 8 или 16 клапанами. Восьмиклапанный двигатель мощностью 87 л.с. очень неплох по надежности и отдаче. После покупки сразу стоит поменять водяной насос. В самый неподходящий момент он может заклинить. Также лучше сразу поменять ремень ГРМ.

Для своего времени интерьер был неплох и собран довольно качественно. Верхняя часть – из мягкого пластика.

Каких-то слабых мест у шестнадцатиклапанного двигателя нет. Механическая коробка передач не отличается точностью механизма переключения. А слабым местом остается муфта включения первой и второй передач. Хруст при включении второй передачи из-за изношенного блокировочного кольца – обычное дело.

Hyundai Accent

Если не было плохого ремонта после ДТП, то кузов неплохо сопротивляется коррозии. В первую очередь, она появляется на задних арках и порогах.

Hyundai Accent таганрогской сборки будет старше – 2005-2006 годов. В целом, автомобиль получился простым и надежным, хотя кое-какие недостатки есть. С большой долей вероятности под капотом будет 16-клапанный двигатель объемом полтора литра (102 л.с.) серии Альфа.

В приводе ГРМ у него ремень, который рекомендуется менять каждые 50 тысяч км. Он приводит только один распредвал, а второй вращается благодаря цепи. Она редко ходит больше 200 тысяч. Также при замене ремня стоит заодно обновить водяной насос – поменять его без снятия ремня ГРМ нельзя.

Салон быстро изнашивается. Со временем могут возникать проблемы с центральном замком.

После 150 тысяч км выходит из строя стартер. Механическая коробка передач надежна. Лишь выжимной подшипник редко ходит больше 150 тысяч км. Сцепление выхаживает в полтора раза больше. Версии с четырехступенчатым автоматом тоже есть, но такие машины дороже.

Peugeot 206

На рынке есть не только хэтчбеки, но и седаны с универсалами. Коррозия появляется только после ремонта кузова.

В свое время Peugeot 206 стал не только хитом, но и долгожителем. Причина тому – не только то, что сам автомобиль хорош. Но и потому, что он получился надежным. За 250 тысяч можно найти экземпляр начала 2000-х годов.

Самый популярный и удачный двигатель – это 1.4 мощностью 75 л.с. Из слабых мест можно вспомнить прокладку ГБЦ, которая редко служит дольше 100 тысяч км. Также двигатель запомнился плавающими оборотами холостого хода. Обязательно проверьте герметичность трубок системы омывателя. Копеечная проблема может привести к тому, что зальет топливные форсунки, у которых при этом коротит разъем.

Обязательно проверьте зону коврика переднего пассажира. Трубки радиатора отопителя со временем теряют герметичность.

Коробку лучше выбрать механическую. Сцепление живет до 200 тысяч км, чуть меньше – выжимной подшипник. После 200 тысяч км может растянуться тросик привода. Автомата лучше избегать – его проблемы с соленоидами управления давно стали легендой.

Kia Spectra

К ржавчине кузов не склонен, но сколы и царапины появляются быстро. Краска очень тонкая.

Чуть моложе будет седан Kia Spectra. Самый популярный двигатель – это SD6 объемом 1,6 литра. В целом агрегат получился весьма надежным. К недостаткам можно отнести шумную работу гидрокомпенсаторов, а также малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.

Большая часть машин – с механической коробкой передач. Но именно она уступает в надежности автомату и порой требует переборки уже после 180-200 тысяч км. В ходовой части меньше всего ходят шаровые опоры – около 60-70 тысяч км. Вдвое дольше служат сайлентблоки передних рычагов и рулевая рейка.

Из-за забитых водостоков под лобовым стеклом в салоне появляется вода. Обязательно проверьте состояние ковриков.

Вывод

Даже за четверть миллиона можно найти относительно надежный и крепкий автомобиль. Но нужно понимать, что он будет немолодым.

А также стоит помнить, что низкая начальная цена не означает то, что можно экономить на запасных частях и материалах. Иначе даже ухоженный экземпляр долго не протянет.

Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта.