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Определен лидер на рынке «серых» машин

Доля ввезенных по параллельному импорту автомобилей в мае сократилась до 8,5%

Доля автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту, в общих продажах снизилась в мае 2024 года до 8,5% с 11% в апреле. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

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Таким образом, показатель почти вернулся к уровню ноября 2023 года (8,4%).

В мае в России зарегистрировали 134,7 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Количество регистраций авто, ввезенных по альтернативным каналам, уменьшилось на 31% по сравнению с апрелем, отмечают аналитики.

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В мае среди марок параллельного импорта сменился лидер. Первое место занял китайский бренд Geely, который составил 13% всех регистраций машин, ввезенных по альтернативным каналам. На втором месте оказался Li Xiang (9%), на третьем – Toyota (8%).

Также увеличилась доля китайских брендов среди всех автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, с 36 до 40%. На втором месте оказались японские марки (20%), а на третьем – немецкие (17%).

Параллельный импорт в России будет продлен на 2025 год, но список товаров сократится. Об этом недавно сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Уже в этом году из перечня могут исключить около 600 товарных позиций, и работа над этим продолжается.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 166
21.06.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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