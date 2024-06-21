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Новый супермощный гиперкар от Bugatti разгоняется до 445 км/ч

Bugatti представила гиперкар Tourbillon мощностью 1800 л.с. за 338,5 млн рублей

Французский автопроизводитель Bugatti в прямом эфире вечером 20 июня презентовал гиперкар Tourbillon. Новинка получила атмосферный V16 объемом 8,3 л и три электромотора, которые дают дополнительные 800 л.с.

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Пиковая мощность силовой установки составляет 1800 л.с. Тяга передается на все колеса через 8-ступенчатый робот. До первой «сотни» с места гиперкар разгоняется за 2,0 с, скорость 400 км/ч он развивает за 25 с. Весит гиперкар 1995 кг. Максимальная скорость равна 445 км/ч.

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В салоне установлены полностью аналоговые приборы, похожие на дорогие наручные часы, которые закреплены в центре рулевого колеса и остаются неподвижными. Есть один дисплей мультимедийной системы, который выдвигается только при необходимости.

Планируется выпуск всего 250 экземпляров Tourbillon. Цена новинки стартует от €3,6 млн (около 338,5 млн рублей по текущему курсу).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: Bugatti.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1661
21.06.2024
Фото:Unsplash
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