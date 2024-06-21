«Параллельные» Skoda, Audi и Honda подешевели на 50-200 тыс. рублей

В России дилеры снизили цены на полноприводный Skoda Kodiaq на 100 тыс. рублей

В России продолжают дешеветь «параллельные» машины. Так, столичные дилеры переписали цены на кроссовер Skoda Kodiaq, премиум-кроссовер Audi Q7 и бюджетный седан Honda Crider. Если Honda Crider в мае стоил 2,5 млн рублей, то сейчас его цена упала до 2,45 млн рублей.

Модель оснащена литровым турбированным мотором мощностью 122 л.с. и вариатором, в комплектацию входят кондиционер, кожаный салон, камера заднего вида, круиз-контроль.

Премиум-кроссовер Audi Q7 в максимальной комплектации в мае стоил 18,2 млн рублей, а сейчас его готовы отдать за 18 млн рублей. Автомобиль оснащен 3,0-литровым дизельным мотором и 8-ступенчатой АКП, привод полный.

Кроссовер Skoda Kodiaq также стал доступнее: его цена уменьшилась с 5,6 до 5,5 млн рублей. Подешевела топовая версия автомобиля с 220-сильным мотором, «роботом» и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: Autonews.ru