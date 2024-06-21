#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
23 июня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в...
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
23 июня
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
Land Rover Freelander станет первым...
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
23 июня
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах...

«Параллельные» Skoda, Audi и Honda подешевели на 50-200 тыс. рублей

В России дилеры снизили цены на полноприводный Skoda Kodiaq на 100 тыс. рублей

В России продолжают дешеветь «параллельные» машины. Так, столичные дилеры переписали цены на кроссовер Skoda Kodiaq, премиум-кроссовер Audi Q7 и бюджетный седан Honda Crider. Если Honda Crider в мае стоил 2,5 млн рублей, то сейчас его цена упала до 2,45 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Модель оснащена литровым турбированным мотором мощностью 122 л.с. и вариатором, в комплектацию входят кондиционер, кожаный салон, камера заднего вида, круиз-контроль.

Эти 5 вещей у вас изымут при проверке документов

Премиум-кроссовер Audi Q7 в максимальной комплектации в мае стоил 18,2 млн рублей, а сейчас его готовы отдать за 18 млн рублей. Автомобиль оснащен 3,0-литровым дизельным мотором и 8-ступенчатой АКП, привод полный.

Кроссовер Skoda Kodiaq также стал доступнее: его цена уменьшилась с 5,6 до 5,5 млн рублей. Подешевела топовая версия автомобиля с 220-сильным мотором, «роботом» и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3140
21.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0