У проданных в России Bentley Bentayga найден серьезный дефект

Компания Bentley отзывает в России около 500 внедорожников Bentayga

В РФ отзывают для ремонта премиальные внедорожники Bentley Bentayga.

Причиной отзыва послужил тот факт, что при определенных условиях эксплуатации Bentley Bentayga W12 контакты электрических разъемов бензонасосов, расположенные в топливном баке, могут перегреваться. Уточняется, что из-за перегрева контактов нарушается работа системы подачи топлива, вплоть до ее полного отказа и неожиданного обездвиживания автомобиля.

Bentley Bentayga

Всего планируется отозвать и проверить 473 Bentayga, проданных в РФ с 2017 по 2022 годы. На автомобилях проверят бензонасосы и, при необходимости, заменят приводящие к нарушению работы системы детали.

Дилеры уведомят владельцев машин о необходимости проверки бензонасосов в сервисах. Все работы будут проведены бесплатно.

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Источник: пресс-служба «Росстандарта»