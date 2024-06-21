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Выдерживает обстрел из автомата: представлен люксовый броневик с тепловизором

Rezvani представила в США броневик Arsenal с защитой от обстрела из АК-47

Американский автопроизводитель Rezvani 20 июня презентовал внедорожник Arsenal. Автомобиль основан на внедорожнике Cadillac Escalade. Для модели предлагается пакет Military Edition, включающий пуленепробиваемое стекло и композитную броню. Бронемобиль выдерживает обстрел из автомата АК-47.

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Автомобиль получил усиленную подвеску, 22-дюймовые колеса с шинами с защитой от пробоя, систему ночного видения, ослепляющие фары, сирену, систему для дымовой завесы.

Rezvani Arsenal
Rezvani Arsenal

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Внешне Rezvani Arsenal отличается от Cadillac Escalade кузовными панелями и усиленными бамперами. Что касается технической части, то доступны бензиновые и дизельные моторы, самый мощный V8 работает с максимальной отдачей 700 л.с. Всего планируется собрать 100 экземпляров внедорожника, его цена начинается от $225 тыс.

Rezvani Arsenal
Rezvani Arsenal
Rezvani Arsenal
Rezvani Arsenal

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Источник: Rezvanimotors.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Rezvani
Количество просмотров 262
21.06.2024
Фото:Rezvani
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