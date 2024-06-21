Выдерживает обстрел из автомата: представлен люксовый броневик с тепловизором

Rezvani представила в США броневик Arsenal с защитой от обстрела из АК-47

Американский автопроизводитель Rezvani 20 июня презентовал внедорожник Arsenal. Автомобиль основан на внедорожнике Cadillac Escalade. Для модели предлагается пакет Military Edition, включающий пуленепробиваемое стекло и композитную броню. Бронемобиль выдерживает обстрел из автомата АК-47.

Автомобиль получил усиленную подвеску, 22-дюймовые колеса с шинами с защитой от пробоя, систему ночного видения, ослепляющие фары, сирену, систему для дымовой завесы.

Rezvani Arsenal

Внешне Rezvani Arsenal отличается от Cadillac Escalade кузовными панелями и усиленными бамперами. Что касается технической части, то доступны бензиновые и дизельные моторы, самый мощный V8 работает с максимальной отдачей 700 л.с. Всего планируется собрать 100 экземпляров внедорожника, его цена начинается от $225 тыс.

Rezvani Arsenal

Rezvani Arsenal

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Rezvanimotors.com