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VK поможет ГК АВТОДОМ перейти на облачную инфраструктуру

ИТ-системы ГК АВТОДОМ переведут с физической инфраструктуры в облако VK Cloud

VK заключила стратегическое партнерство с ГК АВТОДОМ, сообщили в пресс-службе компании. Организации планируют перевести ИТ-системы автомобильного холдинга с физической инфраструктуры в облако VK Cloud.

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Документы о партнерстве подписали заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК АВТОДОМ Олег Кузнецов и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев на VK Cloud Conf.

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Этот шаг поможет АВТОДОМу упростить развитие ИТ-систем, ускорить разработку и вывод на рынок цифровых продуктов. Гибкое управление вычислительными мощностями и оплата за фактически использованные ресурсы позволят снизить издержки. Еще одним направлением сотрудничества станет создание холдингом собственного хранилища данных на базе облачной платформы VK Cloud.

Павел Гонтарев отметил, что переход на облачные сервисы в развитии ИТ-инфраструктуры и работе с данными является зрелым трендом. В отличие от физических серверов облака позволяют в реальном времени с легкостью увеличивать или сокращать ресурсы и не переплачивать за простой оборудования.

Также он пояснил, что сервисы уже преднастроены и готовы к использованию, поэтому команды могут быстро разворачивать их и встраивать в существующую архитектуру без лишних расходов на поддержку и администрирование систем.

VK Cloud – платформа с широким набором облачных сервисов и ПО для эффективной разработки и работы с данными для компаний любого масштаба.

ГК АВТОДОМ является одним из крупнейших в России автомобильных холдингов, специализирующихся на продажах и сервисном обслуживании премиальных и люксовых автомобилей.

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Источник: пресс-релиз АВТОДОМ

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
21.06.2024
Фото:Unsplash
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