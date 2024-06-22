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Представлен интерьер кроссовера Аватр 07: он выглядит бомбически

В Китае показали интерьер кроссовера Avatr 07

Китайский среднеразмерный кроссовер Avatr 07 готовится конкурировать с Tesla Model Y. До последнего времени не было данных о его интерьере, и вот теперь они появились.

В салоне Avatr 07 узкий экран приборной панели и четыре экрана.

На концах панели расположены экраны для камер бокового обзора, а интерьер практически лишен кнопок. Информационно-развлекательная система имеет внизу виртуальные кнопки для управления кондиционером.

Интерьер Avatr 07
Интерьер Avatr 07

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В салоне есть двойная беспроводная зарядная панель для телефонов и золотая подсветка на различных элементах, включая перегородку зарядного устройства и рулевое колесо с кнопками управления.

Сзади расположен большой откидной подлокотник, а сиденья регулируются электроприводом.

Avatr 07
Avatr 07

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Электрические версии доступны с одним или двумя двигателями: задний двигатель мощностью 252 кВт (343 л.с.) и передний двигатель мощностью 188 кВт (256 л.с.) – для полноприводных версий.

Габариты Avatr 07: длина 4825 мм, ширина 1980 мм, высота 1620 мм, колесная база 2940 мм.

Цены на автомобиль ожидаются в диапазоне от 250 000 до 350 000 юаней (3,16-4,42 млн руб. по текущему курсу).

Источник: СarNewsChina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 153
22.06.2024
Фото:CarNewsChina
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