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Авто с моторами до 1,5 л: известны самые популярные в РФ

«Авито Авто»: Lada 2110 и Haval Jolion — самые популярные экономичные автомобили

Автомобили с двигателями объемом до 1,5 литра традиционно занимают значительную долю российского рынка, благодаря сочетанию экономичности, доступности и достаточной для города мощности. Современные технологии двигателестроения позволяют небольшим двигателям демонстрировать достойную динамику.

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По данным «Авито Авто» за период с января по май 2024 года, самой популярной моделью среди подержанных автомобилей с двигателем объемом до 1,5 литра стала Lada, а среди новых автомобилей — Haval Jolion.

В сегменте подержанных авто с двигателем до 1,5 литра лидером по доле в спросе стала Lada (ВАЗ) с результатом 37,7%. Второе место занял Hyundai с 7%, а третье — Chevrolet с 6,5%. Четвертое и пятое места заняли Toyota и Daewoo с 4,3% и 4,2% соответственно.

В топ-5 моделей с пробегом нет ни одной иномарки. Лидирует Lada 2110, за ней следуют Lada 2109, Lada 2114 Samara, Lada 2115 Samara и Lada 21099. Среди объявлений о продаже наибольшее количество приходится на ВАЗ-2110, затем идут Kia Rio, Lada 2114 Samara, Lada 2115 Samara и Hyundai Accent.

Выяснилось, сколько россиян готовы повторно купить китайские автомобили

Спрос на новые автомобили за год вырос на 107,2%. В топ-10 по доле спроса преобладают китайские марки, а лидером стал Haval с долей 16,8%. На втором месте — Changan с 14,2%, за ним следуют Chery и Geely с 13,9% и 9,4% соответственно. Пятое место заняла марка Omoda с 9,4%.Самыми востребованными моделями среди новых авто стали Haval Jolion, «Москвич 3», Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6.

По результатам другого исследования, почти 31% владельцев новых китайских машин готовы повторить покупку. Особенно это касается владельцев автомобилей марок Tank, Haval, Changan и Geely.

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Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
24.06.2024
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