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Пьяный и без прав: лихач на ВАЗ-2110 убегает от ДПС (видео)

В Томске задержан нетрезвый водитель, никогда не получавший водительских прав

Инцидент, начавшийся на 11 километре трассы Томск – Мариинск, произошел 20 июня. Несущие службу инспекторы ДПС заметили виляющий по дороге ВАЗ-2110, попробовали его остановить, но тщетно. Начав преследование, они неоднократно призывали водителя остановиться, но тот продолжал лихачить, создавая опасные ситуации, и продолжал движение.

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«Навстречу правонарушителю выдвинулись несколько экипажей дорожно-патрульной службы города Томска. Совместными усилиями полицейские остановили легковушку на подъезде к областному центру в районе дома № 195 по Иркутскому тракту. Водителя задержали», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Выяслилось, что за рулем находится ранее судимый уроженец Асино, проживающий в Кемеровской области и ранее неоднократно судимый. Водительких прав у него никогда не было. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Составлено несколько административных протоколов, машина отправлена на штрафстоянку...

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
24.06.2024
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