Зачем в СССР делали машины с правым рулем? Не только для экспорта!

В документальном виде показали редкие модификации советских авто для почты

Известно множество советских моделей, у которых была модификация с правым расположением руля. Как правило, эти машины предполагались для поставок в страны с левосторонним движением – Великобританию, Ирландию, Мальту, Кипр и некоторые страны Азии. Однако экспорт был не единственной причиной, по которой в Советском союзе выпускались такие автомобили!

Они использовались и внутри страны – как почтовые автомобили. Первой такой машиной была модификация знаменитого «горбатого» ЗАЗ-965. Первый «Запорожец» был машиной в высшей степени компактной, но весьма выносливой, поэтому вместо заднего сиденья в почтовой версии был устроен грузовой отсек, который мог принять 150 кг посылок и писем.

А фишка правого руля тут была в том, что за рабочую смену водителю-почтальону приходилось бесчисленное количество раз выходить из машины к почтовому ящику – и безопаснее было выходить не на дорогу, а сразу на ближайший тротуар... И ведь «Запорожец» был не единственным «праворульным почтальоном» в СССР!

Смотрите видео обо всех советских автомобилях СССР, экспортных и не очень...

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Источник: Гора автофактов