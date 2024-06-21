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Этот культовый внедорожник хотели перестать выпускать... Но передумали!

Компания Jeep решила оставить в ряду модель Wrangler Rubicon с двигателем Hemi

Около трех месяцев назад стало известно, что флагманский Jeep Wrangler Rubicon 392, оснащенный двигателем V8 6.4 семейства Hemi, должен отправиться на покой – после выпуска прощальной серии машин, именованной Wrangler Rubicon 392 Final Edition. Он оказалось, что это лишь «до свидания» – внедорожники с V8 вернутся в линейку в 2025 году.

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По словам официального представителя бренда Jeep, компания решила сохранить такую версию в производстве из-за спроса, который остается очень высоким. Основная целевая группа таких Рэнглеров, разумеется, по-прежнему находится в Штатах, где все еще достаточно любителей ускориться на культовом внедорожнике до «сотни» за 4,5 секунды и преодолеть 402 метра за 13 секунд.

Wrangler Rubicon 392 Final Edition
Wrangler Rubicon 392 Final Edition

И да, эта новость понравится почти всем – за исключением тех, кто считал, что приобрел финальную версию Рэнглера с движком Hemi. К слову, лимитированная серия Wrangler Rubicon 392 Final Edition составляла 3700 машин, из которых 3300 остались в Штатах, 300 – поехали в Канаду, а весь остальной мир получил лишь сотню экземпляров. В США автомобиль стоит 101 890 долларов.

Wrangler Rubicon 392 Final Edition
Wrangler Rubicon 392 Final Edition

Пока нет уточнений, какова будет цена версии 2025 года и сколько таких машин будет выпущено. И еще один интересный вопрос, как назовут новый вариант – «теперь уж точно...» или «мы снова не уверены, что это...» Final Edition? Как бы там ни было, а принимать заказы начнут уже осенью, тогда как производство запустят только в первом квартале 2025-го.

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Источник: Motor1

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 546
21.06.2024
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