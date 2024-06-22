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Названы самые продаваемые автомобили в мире: лидер вас удивит!

JATO Dynamics: Tesla Model Y возглавил мировой рынок самых продаваемых машин

По данным JATO Dynamics, продажи Tesla Model Y в 2023 году составили впечатляющие 1,22 миллиона единиц, что на 64% больше, чем в 2022 году. Это колоссальное увеличение продаж – на 480 000 единиц больше, чем в 2021 году – никакому другому производителю автомобилей ранее такого результата не удавалось достичь.

Что делает этот успех еще более впечатляющим, так это то, что Model Y не представлен на большинстве развивающихся рынков. Это свидетельствует о колоссальном потенциале для дальнейшего роста продаж Tesla Model Y, как только он станет доступным для большего числа потребителей по всему миру.

Tesla Model Y
Tesla Model Y
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Этот триумф Tesla Model Y стал возможен благодаря тому, что он сумел превзойти по продажам традиционные лидеры рынка – Toyota RAV4 и Corolla. Эти модели долгие годы занимали верхние строчки рейтингов благодаря высокому спросу в Северной Америке, Китае, на Ближнем Востоке, в Европе, Австралии, Новой Зеландии, а также на многих рынках Латинской Америки, Африки и Центральной Азии.

Интерьер Tesla Model Y
Интерьер Tesla Model Y

В 2023 году было продано 1,07 миллиона Toyota RAV4 (+5%), а Corolla заняла четвертое место с 803 000 единиц (-19%). Toyota смогла занять еще два места в топ-10, а Tesla Model 3 закрепила за собой 10- е место. Среди других крупных игроков стоит выделить Ford F-150 и Nissan Sentra.

Источник: Jato

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Tesla | Depositphotos
Количество просмотров 119
22.06.2024
Фото:Tesla | Depositphotos
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