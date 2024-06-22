Популярный в России кроссовер наконец получил полный привод и мощный мотор

В РФ стартовали продажи полноприводного Geely Atlas с 200-сильным турбомотором

Geely не сбавляет обороты и расширяет линейку своего популярного кроссовера Atlas. Теперь он доступен не только в переднеприводной версии, но и с системой полного привода.

Под капотом полноприводного Atlas бьется 200-сильное турбосердце объемом 2 литра в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Роботизированная трансмиссия, к слову, не потребует от вас забот на протяжении всего гарантийного срока, который составляет 5 лет или 150 000 км пробега.

Geely Atlas

Интеллектуальная система полного привода шестого поколения, разработанная Geely, сама решает, сколько крутящего момента отправить на ту или иную ось, вплоть до 50:50.

Переднеприводной Atlas имеет четыре режима движения (комфортный, экономичный, спортивный и интеллектуальный, а полноприводная версия дополнена еще двумя – внедорожный и «Снег».

Интерьер Geely Atlas

Уже в базовой комплектации Luxury (от 3,4 млн рублей) полноприводный Atlas оснащен19-дюймовыми легкосплавными дисками, панорамной крышей с люком, климат-контролем, 13,2-дюймовым вертикальным экраном, адаптивным круиз-контролем и «зимним» пакетом, включающим подогревы передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Интерьер Geely Atlas

Flagship (за 3,6 млн рублей) добавляет к этому списку электропривод двери багажника, вентиляцию передних сидений и солнцезащитные козырьки с затемненными секциями из стекла, улучшающие обзор.

Flagship Sport (3,7 млн рублей) – топовая комплектация, которая выделяется спортивным обвесом и двухцветной отделкой интерьера.

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Источник: Автоновости дня