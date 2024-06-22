Простой и надежный, при этом свежий автомобиль за 250 тысяч? Есть и такой!

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Lada Priora на вторичном рынке

Сейчас времена такие, что даже для покупки самого бюджетного автомобиля – Гранты – надо иметь около миллиона рублей. Это приличные деньги, которые, к сожалению, водятся не у всех. А что делать, если автомобиль просто необходим?

Можно ли обзавестись личным автомобилем, имея всего 250 тысяч рублей? Оказывается, да. Естественно, это будет не новая машина, но, если подойти к выбору с умом, автомобиль прослужит верой и правдой не один год.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько интересных вариантов, одним из которых, очевидно, является наша Лада Приора.

Lada Priora

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Конечно, в первую очередь, нужно присмотреться к Ладе. Особенно если хочется что-то относительно свежее. За четверть миллиона можно найти Ладу Приору 2011-2012 годов выпуска. Причем есть не только седаны, но и хэтчбеки с универсалами. Последние немного дороже.

Под капотом встречаются двигатели объемом 1,6 литра с 8 или 16 клапанами. Восьмиклапанный двигатель мощностью 87 л.с. очень неплох по надежности и отдаче. После покупки сразу стоит поменять водяной насос. В самый неподходящий момент он может заклинить. Также лучше сразу поменять ремень ГРМ.

Для своего времени интерьер был неплох и собран довольно качественно. Верхняя часть – из мягкого пластика.

Каких-то слабых мест у шестнадцатиклапанного двигателя нет. Механическая коробка передач не отличается точностью механизма переключения. А слабым местом остается муфта включения первой и второй передач. Хруст при включении второй передачи из-за изношенного блокировочного кольца – обычное дело.

Интерьер Lada Priora

Какие еще достойные автомобили за четверть миллиона можно найти на рынке, рассказано в нашем материале.