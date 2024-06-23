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Топ-5 самых желанных автомобилей СССР (видео)

В документальном фильме показали наиболее популярные советские машины

О каждом из этих автомобилей «За рулем» рассказывал не раз и не два. Однако как приятно запустить видео и отправиться в путешествие по гладкому шоссе ностальгии, по пути встречая легенды СССР – Москвич-408, ГАЗ-24, ВАЗ-2103, Иж-2125 Комби, ВАЗ-2109...

Действительно, за каждой из этих машин выстраивались многолетние очереди, а заполучив «ласточку», люди берегли ее, как зеницу ока... В ролике, который мы предлагаем вам посмотреть, встречаются малоизвестные широкой публике факты.


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Например, знали ли вы, что при разработке лифтбека Иж-2125 Комби инженеры, оперевшись на уже существующие машины АЗЛК, изменили не только заднюю часть кузова? Кроме этого, была усилена силовая структура кузова: передние и задние лонжероны были объединены дополнительными усилителями днища, фактически образовав интегрированную в кузов раму...

Словом, рассказ получился довольно интересным. Однако под видео можно отыскать и недовольные комментарии: кто-то сетует, что в список незаслуженно не попали ГАЗ-21 Волга, ВАЗ-2121 Нива, а также ВАЗ-2101, Москвич-412, «Запорожец»... И действительно, все они были желанными!


Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
23.06.2024
Фото:Wikimedia
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