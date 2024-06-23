«На ней не ездить, ей нужно любоваться»: мир эстетики ждет вас на нашей ретровыставке

В рамках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ проходит выставка классических и культовых автомобилей

Напоминаем, что на нашем мероприятии вы можете окунуться в мир эстетики автомобильного дизайна. Вас ждут более сотни культовых, классических и просто интересных и необычных, а главное, очень красивых автомобилей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Встречаемся на подмосковном RDRC Racepark.

Схема автодрома RDRC Racepark

Как добраться:

На общественном транспорте

От метро «Котельники» автобусы 424, 441, 478 или маршрутное такси 525К до остановки «Деревня Верея». Далее пешком около 300 м до АЗС, на ее территории вход на автодром. На электричке с Казанского вокзала до станции «Удельная», далее по ул. Горячева до пересечения с Жуковским шоссе, повернуть налево, по Жуковскому шоссе до АЗС (слева), на территории которой находится вход на автодром.

На автомобиле

Из Москвы по Новорязанскому шоссе (М5), поворот на Быково, далее поворот на «Аэропорт Быково», двигаемся по Быковскому шоссе, переходящему в Жуковское шоссе, ориентир АЗС, въезд находится на ее территории. Для такси и навигаторов – адрес: «Деревня Верея, 458».

Отдельно отметим, что парковка бесплатная.

Ждем вас, будет здорово!





Космически красивый Chevrolet Corvette Stingray

Зрители фотографируются буквально с каждой машиной. Некоторые подходят, чтобы просто потрогать их.

А этот Chevrolet Caprice имеет красивый окрас в духе американских «Лоу-райдеров»

Многие зрители впервые на таком фестивале, а кто-то уже не первый год посещает подобные мероприятия.

Советская классика

Мы поговорили с Андреем и Степаном из Российского Мустанг Клуба, которые поделились своими впечатлениями.

«Все больше людей, увлеченных автомобилями. И не просто быстрыми автомобилями, а красивыми быстрыми автомобилями. Подобные мероприятия мы посещаем уже много-много лет. Из года в год подобные мероприятия становятся интереснее. Организаторы клубов больше в это дело подтягиваются, подтягивают новых участников. Поэтому, видно, что количество увлеченных этим людей увеличивается. Самое главное, не просто увлеченных, а тех, кто готов тратить на это деньги. Так что это здорово. Буквально 3-4 года назад таких мероприятий было в разы меньше. Можно сказать, что в целом, всё это движение идет вперед», – увлеченно рассказывают Андрей и Степан.

Андрей и Степан из Российского Мустанг Клуба

Также парни описали дальнейшие перспективы направления автовыставок:

«Мероприятия становятся сильно массовыми. Нам далеко, конечно, до лидеров этого направления, но, тем не менее, мы подтягиваемся. Я думаю, такими темпами, лет через 5 мы будем, может быть, на уровне Европы», – описали перспективы направления Андрей и Степан.

Volkswagen Jetta из самого популярного фильма про уличные гонки – Форсаж

Интересная и необычная Mazda Autozam AZ-1 Интересная и необычная Mazda Autozam AZ-1

Ford Mustang и Mitsubishi GTO