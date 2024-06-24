Несознательным водителям ужесточат наказание

В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку знака «Инвалид»

Депутаты ЛДПР разработали проект закона, по которому водителей предлагается лишать прав на срок до трех месяцев за повторное использование знака «Инвалид» без основания. Документ направлен на рассмотрение в правительство.

В законопроекте предлагается внести следующие дополнения в КоАП: за неправомерную установку знака «Инвалид» на машину кроме штрафа в пять тысяч рублей водителям будет грозить еще и конфискация предмета административного правонарушения; для должностных лиц - штраф в 20 тысяч рублей с конфискацией автомобиля; на юрлиц — 500 тысяч рублей с конфискацией авто.

За повторную неправомерную установку специального знака предлагают налагать штраф в размере 10 тысяч рублей, с лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения.

Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию транспортных средств, будут оштрафованы на 40 тысяч рублей с конфискацией автомобиля. Юрлица будут наказаны штрафом в один миллион рублей и конфискацией транспортного средства.

Один из авторов инициативы, глава комитета Гослумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметил, что обычных штрафов недостаточно для тех, кто злоупотребляет этим знаком. Необходимо применять более строгие меры, вплоть до лишения водительских прав.

Напомним, на парковках у социальных, инженерных и транспортных объектов, а также у магазинов, должно быть выделено не менее 10% мест для бесплатной парковки инвалидов или граждан, перевозящих детей-инвалидов. На автомобилях устанавливается специальный знак, который должен быть зарегистрирован соответствующим образом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ярослав Нилов/Telegram