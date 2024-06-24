Мотоциклист и его дочь погибли в аварии на трассе

На Ставрополье в ДТП погибли водитель скутера и его 11-летняя дочь

В Петровском округе Ставропольского края при столкновении с иномаркой погибли управлявший скутером мужчина и его 11-летняя пассажирка. По предварительной информации, 23 июня около 14:15 на 523-м километре автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» по неустановленным пока причинам столкнулись мотоцикл и автомобиль Skoda.

В итоге от полученных травм на месте ДТП скончался 52-летний водитель мотоцикла и его 11-летняя дочь.

Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Петровский» Владимир Цапко пояснил, что уже установлено, что погибшие мотоциклист и его дочка передвигались на скутере Vento Smart, на них были защитные мотошлемы. Выяснилось, что мужчина за последние два года три раза привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

Автомобилем Skoda управлял 43-летний ростовчанин, не являющийся злостным нарушителем ПДД.

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Источник: telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья