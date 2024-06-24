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Известна дата появления обновленных VW Jetta и Jetta GLI

Рестайлинговые VW Jetta и Jetta GLI года представят 25 июня 2025

Обновленная Jetta дебютирует на следующей неделе (25 июня в 9 часов утра), но кусочек фото седана уже опубликован в Сети.

Пока компания хранит молчание, лишь выпустив тизер, на котором, судя по всему, изображена Jetta GLI. Сообщается, что у модели будет новый передний бампер и воздухозаборник с сотовой сеткой.

Это не так уж и много, но предыдущие фотографии показали, что модель будет иметь тонкую решетку радиатора с подсветкой нижней планкой. К ним присоединятся новые осветительные приборы и модернизированный интерьер. Последний имеет обновленную приборную панель, а также новую информационно-развлекательную систему.

Интересно, что изображения обновленной Jetta GLI появились на Reddit более месяца назад, но остались незамеченными. Однако, судя по тизеру, шпионские фото настоящие.

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Пока неясно, будут ли какие-либо изменения под капотом, но нынешняя Jetta оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 158 л.с.

GLI помощнее, её 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает 228 л.с.

В европейские дилерские центры автомобили поступят к концу третьего квартала этого года.

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Источник: Сarscoops

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
24.06.2024
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)

+4