Китайская компания планирует вывести на российский рынок новые модели

Hongqi привезет в Россию пять новых моделей

Китайский автопроизводитель Hongqi намерен представить до конца текущего года на российском рынке несколько новинок, сообщил исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев. В числе новых моделей заявлены кроссовер HS3 и седан L1.

Hongqi HS3

Первой новинкой для РФ станет кроссовер Hongqi HS3, запуск этого автомобиля пройдет 27 июня. Савельев также пояснил, что в ближайшее время могут быть представлены полноприводные версии H5 и H9, а в 2025 году на российском рынке может появиться Hongqi L1.

По размерам в базовом исполнении по длине L1 соответствует Mercedes-Benz S-класса Long, который ранее продавался в РФ. Это седан большого размера, и у него еще будет удлиненная версия, рассказал Савельев. Еще он анонсировал появление в России 7-местного внедорожника HS7, который «скорее всего, будет адаптироваться под российский рынок».

Hongqi HS3

Также в Россию привезут полноприводную гибридную версию минивэна HQ9.

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Источник: Авто Mail.ru